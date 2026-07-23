敏感地板清潔布巾組包含兩塊由非常柔軟的纖維製成的布，可將較少的水分和熱量轉移到地板上。這意味著即使是敏感的密封地板也可以非常溫和地進行蒸氣清潔。由於鉤環系統，清潔布可以輕鬆快速地連接到蒸汽清洗機的 EasyFix 地板刷：只需將地板清潔布按到 EasyFix 地板刷上即可。在工作過程中，抹布牢固地保持在適當的位置 - 即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。工作結束後，可以將用過的抹布從 EasyFix 地板刷上取下，而不會與污垢接觸：為此，只需踩住附著在抹布上的踩踏處，然後向上拉離它即可。