EasyFix 敏感地板刷布巾組

全能 EasyFix 敏感地板刷布巾組 - 非常適合任何污垢和任何地板，從敏感的密封地板到瓷磚上的頑固污垢。

敏感地板清潔布巾組包含兩塊由非常柔軟的纖維製成的布，可將較少的水分和熱量轉移到地板上。這意味著即使是敏感的密封地板也可以非常溫和地進行蒸氣清潔。由於鉤環系統，清潔布可以輕鬆快速地連接到蒸汽清洗機的 EasyFix 地板刷：只需將地板清潔布按到 EasyFix 地板刷上即可。在工作過程中，抹布牢固地保持在適當的位置 - 即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。工作結束後，可以將用過的抹布從 EasyFix 地板刷上取下，而不會與污垢接觸：為此，只需踩住附著在抹布上的踩踏處，然後向上拉離它即可。

特點和好處
EasyFix 敏感地板刷布巾組: 用於特別溫和的清潔
用於特別溫和的清潔
非常柔軟和細小的纖維確保特別溫和地去除污垢，結合高污垢吸附力，可在所有密封的硬表面上實現徹底的清潔效果。
EasyFix 敏感地板刷布巾組: 方便的魔鬼氈裝置
方便的魔鬼氈裝置
只需按一下即可輕鬆將地板清潔布附著在地板吸頭上。 清潔時，地面清潔布不會打滑
EasyFix 敏感地板刷布巾組: 地板清潔布上的拆卸標籤
地板清潔布上的拆卸標籤
更換布巾時，請勿與灰塵接觸：只需踩下底座標籤並向上拉動地板刷即可。 應用領域（例如廚房和浴室的乾濕分離）可以用腳拆卸。
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
  • 輕鬆清潔角落、邊緣和其他難以觸及的區域。

技術規格

技術規格

顏色 白色
重量(公斤) (kg) 0.1
重量(包裝後公斤) (kg) 0.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 345 x 115 x 10
應用範圍
  • 密封硬地板
  • 硬質地板
  • 瓷磚牆面
Created with AI (artificial intelligence)

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