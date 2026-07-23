EasyFix 敏感地板刷布巾組
全能 EasyFix 敏感地板刷布巾組 - 非常適合任何污垢和任何地板，從敏感的密封地板到瓷磚上的頑固污垢。
敏感地板清潔布巾組包含兩塊由非常柔軟的纖維製成的布，可將較少的水分和熱量轉移到地板上。這意味著即使是敏感的密封地板也可以非常溫和地進行蒸氣清潔。由於鉤環系統，清潔布可以輕鬆快速地連接到蒸汽清洗機的 EasyFix 地板刷：只需將地板清潔布按到 EasyFix 地板刷上即可。在工作過程中，抹布牢固地保持在適當的位置 - 即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。工作結束後，可以將用過的抹布從 EasyFix 地板刷上取下，而不會與污垢接觸：為此，只需踩住附著在抹布上的踩踏處，然後向上拉離它即可。
特點和好處
用於特別溫和的清潔非常柔軟和細小的纖維確保特別溫和地去除污垢，結合高污垢吸附力，可在所有密封的硬表面上實現徹底的清潔效果。
方便的魔鬼氈裝置只需按一下即可輕鬆將地板清潔布附著在地板吸頭上。 清潔時，地面清潔布不會打滑
地板清潔布上的拆卸標籤更換布巾時，請勿與灰塵接觸：只需踩下底座標籤並向上拉動地板刷即可。 應用領域（例如廚房和浴室的乾濕分離）可以用腳拆卸。
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
- 輕鬆清潔角落、邊緣和其他難以觸及的區域。
技術規格
技術規格
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|345 x 115 x 10
應用範圍
- 密封硬地板
- 硬質地板
- 瓷磚牆面