EasyFix 地板刷布巾組包包含三種不同的布，可使用蒸氣清洗機清潔衛生地板。敏感布具有較低的蒸汽滲透性 - 非常適合敏感的密封地板。超耐磨布具有較高比例的磨料纖維，特別容易去除頑固污垢。研磨布支撐用研磨纖維去除污垢，並透過額外的柔軟紡織部件提供出色的污垢拾取能力，例如在使用超研磨布清潔後擦拭時。由於鉤環系統，清潔布巾可以輕鬆快速地連接到蒸氣清洗機的地板刷：只需將地板清潔布按到 EasyFix 地板刷上即可。工作期間，布料牢固地保持在原位。清潔後，可以將用過的抹布從 EasyFix 地板刷上取下，而無需與污垢接觸：只需踩住抹布上的腳踏處，向上拉地板刷即可。