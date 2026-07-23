EasyFix 地板刷布巾組包
EasyFix 地板刷布巾組包 - 非常適合任何污垢和任何地板，從敏感的密封地板到瓷磚上的頑固污垢。
EasyFix 地板刷布巾組包包含三種不同的布，可使用蒸氣清洗機清潔衛生地板。敏感布具有較低的蒸汽滲透性 - 非常適合敏感的密封地板。超耐磨布具有較高比例的磨料纖維，特別容易去除頑固污垢。研磨布支撐用研磨纖維去除污垢，並透過額外的柔軟紡織部件提供出色的污垢拾取能力，例如在使用超研磨布清潔後擦拭時。由於鉤環系統，清潔布巾可以輕鬆快速地連接到蒸氣清洗機的地板刷：只需將地板清潔布按到 EasyFix 地板刷上即可。工作期間，布料牢固地保持在原位。清潔後，可以將用過的抹布從 EasyFix 地板刷上取下，而無需與污垢接觸：只需踩住抹布上的腳踏處，向上拉地板刷即可。
特點和好處
高品質纖維混紡
- 最佳的污垢疏鬆和高水平的污垢清除能力，可在所有硬表面上進行徹底清潔。
- 可以在60°C的溫度下機洗。請勿使用任何柔軟劑。
方便的魔鬼氈裝置
- 只需按一下即可輕鬆將地板清潔布附著在地板吸頭上。
- 清潔時，地面清潔布不會打滑
地板清潔布上的拆卸標籤
- 更換布巾時，請勿與灰塵接觸：只需踩下底座標籤並向上拉動地板刷即可。
- 應用領域（例如廚房和浴室的乾濕分離）可以用腳拆卸。
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
- 輕鬆清潔角落、邊緣和其他難以觸及的區域。
技術規格
技術規格
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|345 x 115 x 10
應用範圍
- 石材地板
- 硬質地板
- 瓷磚牆面