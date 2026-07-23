EasyFix Mini超細纖維地板布巾組
無需與灰塵接觸即可更換布巾：高品質的Easyfix Mini超細纖維地板布巾。由於採用了魔鬼氈的黏貼方式，因此可以輕鬆快捷地將其固定到EasyFix Mini蒸汽清洗機地板刷上或從中取出。
EasyFix Mini超細纖維地板布巾組包括兩塊高吸收力、耐磨的，由優質超細纖維製成的地板布巾，用於EasyFix Mini地板刷。為了在硬質地板上獲得出色的衛生清潔效果-毫不費力地清潔角落和邊緣。借助魔鬼氈的黏貼方式，可以將超細纖維地板布巾快速輕鬆地安裝到蒸汽清洗機的地板刷上：只需將地板清潔布壓在EasyFix Mini地板刷上即可使用。清潔後，可以從EasyFix Mini地板刷上取下超細纖維地板布巾，而不必與灰塵接觸：只需踩踏連接到該布的圖示標示，然後向上拉動地板刷即可。
特點和好處
高品質超細纖維
方便的魔鬼氈裝置
綁在地板清潔布巾上
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
技術規格
技術規格
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|273 x 112 x 16
應用範圍
- 硬質地板
- 瓷磚牆面
- 難以到達的區域（拐角、縫隙、縫隙等）