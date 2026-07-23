eco!Booster 050
eco!Booster 的面積性能比凱馳強力噴頭高 50% ；非常適合精緻的表面。適用於冷水和熱水高壓清洗機（噴頭尺寸 050 ）。
與凱馳強力噴頭相比， eco!Booster 的面積性能提高了 50% 。它非常適合清潔精緻的表面，例如抹灰外牆或木牆。更重要的是，噴射寬度的增加帶來了效率的提高，從而降低了能源和水的消耗。 eco!Booster 適用於凱馳的冷水和熱水高壓清洗機（最高 85 °C ），與 EASY!Lock 介面相容，噴頭尺寸為 050 。透過這種方式，可以在更短的時間內達到最佳的清潔效果，這對於建築業或車輛清潔等目標群體來說具有重大意義。
特點和好處
與水平強力噴頭噴射相比，清潔性能提高 50%
- 徹底、快速且更永續的清潔。
用水效率提升 50%¹⁾
- 節省水資源。
能源效率提升 50%¹⁾
- 節省能源。
應用範圍廣泛
- 特別適用於油漆或木材等精緻表面。
技術規格
技術規格
|壓力 (bar)
|max. 300
|溫度 (°C)
|max. 85
|噴頭尺寸 ( )
|50
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.5
¹⁾基於在相同能源及用水量下，清潔面積比 Kärcher 標準扁平噴嘴多 50% 的能力。
影片
應用範圍
- 門面牆壁清潔
- 多種使用功能，例如清洗外牆與圍籬。
- 汽車清潔
- 清潔農業中的動物髒污