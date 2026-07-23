與凱馳強力噴頭相比， eco!Booster 的面積性能提高了 50% 。它非常適合清潔精緻的表面，例如抹灰外牆或木牆。更重要的是，噴射寬度的增加帶來了效率的提高，從而降低了能源和水的消耗。 eco!Booster 適用於凱馳的冷水和熱水高壓清洗機（最高 85 °C ），與 EASY!Lock 介面相容，噴頭尺寸為 050 。透過這種方式，可以在更短的時間內達到最佳的清潔效果，這對於建築業或車輛清潔等目標群體來說具有重大意義。