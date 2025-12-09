eco!Booster 120
非常適合敏感表面 - eco!Booster 的清潔性能比凱馳 標準平面噴射高出 50% ，從而節省水、能源和時間。
有效率、徹底地清潔敏感表面從未如此簡單、快速或經濟。與凱馳的標準平面噴射相比， eco!Booster 的清潔性能提高了 50% ，且資源消耗相同，水和能源效率提高了 50% 。由獨立測試機構確認。這使得清潔非常徹底和快速，節省時間、水和能源。由於去除效果非常均勻，污垢可以非常有效地清除，甚至可以放心地清潔油漆表面或木材等敏感材料。同時， eco!Booster 的操控性也令人印象深刻：儘管具有更高的清潔性能，但使用過程中的感知噪音水平比凱馳標準平面噴射器低 25% 。 eco!Booster 120 適用於 K 2 和 K 3 等級的所有凱馳高壓清洗機。
特點和好處
與凱馳標準單孔噴頭相比，清潔性能提高 50% 。
- 徹底、快速且更永續的清潔。
用水效率提高 50%*
- 節省水資源。
能源效率提高 50%*
- 節省能源。
感知體積減少高達 25%**
- 使用過程中更安靜。
應用範圍廣泛
- 特別適用於油漆或木材等精緻表面。
與所有凱馳 K 2 和 K 3 級高壓清洗機相容。
- 非常適合之後升級。
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|452 x 104 x 42
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97) /
* 基於與水平強力噴頭噴射相比，使用相同量的能量和水可清潔的表面積增加 50% 。 /
** 與使用凱馳標準單孔噴頭時噪音水平相比。確切的數值可能會根據所使用的設備而有所不同。
應用範圍
- 汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 小區域家庭外牆
- 圍欄
- 居家周圍與庭院