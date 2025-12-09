有效率、徹底地清潔敏感表面從未如此簡單、快速或經濟。與凱馳的標準平面噴射相比， eco!Booster 的清潔性能提高了 50% ，且資源消耗相同，水和能源效率提高了 50% 。由獨立測試機構確認。這使得清潔非常徹底和快速，節省時間、水和能源。由於去除效果非常均勻，污垢可以非常有效地清除，甚至可以放心地清潔油漆表面或木材等敏感材料。同時， eco!Booster 的操控性也令人印象深刻：儘管具有更高的清潔性能，但使用過程中的感知噪音水平比凱馳標準平面噴射器低 25% 。 eco!Booster 120 適用於 K 2 和 K 3 等級的所有凱馳高壓清洗機。