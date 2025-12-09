eco!Booster 145

非常適合脆弱表面，非常高效 - eco!Booster 的清潔性能比水平噴射高出 50% ，從而節省水、能源和時間。

有效率、徹底地清潔精緻表面從未如此簡單、快速或經濟。與單孔強力噴頭相比， eco!Booster 的清潔性能提高了 50% ，資源消耗相同，水和能源效率提高了 50% 。這使得清潔非常徹底和快速，同時也節省時間、水和能源。由於去除非常均勻，污垢可以真正有效地去除，甚至可以放心地清潔精緻的材料，例如油漆表面或木材。從噴槍上取下配件後，可以在較短的距離內處理頑固污垢。 eco!Booster 145 適用於所有凱馳 K 5 高壓清洗機。

特點和好處
與凱馳標準單孔噴頭相比，清潔性能提高 50% 。
  • 徹底、快速且更永續的清潔。
用水效率提高 50%*
  • 節省水資源。
能源效率提高 50%*
  • 節省能源。
感知體積減少高達 25%**
  • 使用過程中更安靜。
可移除的配件
  • 使用和儲存靈活。
使用旋鈕插銷單手移除配件
  • 拆卸簡單方便。
應用範圍廣泛
  • 特別適用於油漆或木材等精緻表面。
相容於所有凱馳 K 5 級高壓清洗機
  • 非常適合之後升級。

技術規格

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.4
重量(包裝後公斤) (kg) 0.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 615 x 108 x 51

零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97) /
* 基於與水平強力噴頭噴射相比，使用相同量的能量和水可清潔的表面積增加 50% 。 /
** 與使用凱馳標準單孔噴頭時噪音水平相比。確切的數值可能會根據所使用的設備而有所不同。

兼容的設備
應用範圍
  • 汽車
  • 清潔機車與輕型機車
  • 小區域家庭外牆
  • 圍欄
  • 居家周圍與庭院
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

