eco!Booster 145
非常適合脆弱表面，非常高效 - eco!Booster 的清潔性能比水平噴射高出 50% ，從而節省水、能源和時間。
有效率、徹底地清潔精緻表面從未如此簡單、快速或經濟。與單孔強力噴頭相比， eco!Booster 的清潔性能提高了 50% ，資源消耗相同，水和能源效率提高了 50% 。這使得清潔非常徹底和快速，同時也節省時間、水和能源。由於去除非常均勻，污垢可以真正有效地去除，甚至可以放心地清潔精緻的材料，例如油漆表面或木材。從噴槍上取下配件後，可以在較短的距離內處理頑固污垢。 eco!Booster 145 適用於所有凱馳 K 5 高壓清洗機。
特點和好處
與凱馳標準單孔噴頭相比，清潔性能提高 50% 。
- 徹底、快速且更永續的清潔。
用水效率提高 50%*
- 節省水資源。
能源效率提高 50%*
- 節省能源。
感知體積減少高達 25%**
- 使用過程中更安靜。
可移除的配件
- 使用和儲存靈活。
使用旋鈕插銷單手移除配件
- 拆卸簡單方便。
應用範圍廣泛
- 特別適用於油漆或木材等精緻表面。
相容於所有凱馳 K 5 級高壓清洗機
- 非常適合之後升級。
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|615 x 108 x 51
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97) /
* 基於與水平強力噴頭噴射相比，使用相同量的能量和水可清潔的表面積增加 50% 。 /
** 與使用凱馳標準單孔噴頭時噪音水平相比。確切的數值可能會根據所使用的設備而有所不同。
影片
應用範圍
- 汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 小區域家庭外牆
- 圍欄
- 居家周圍與庭院