有效率、徹底地清潔精緻表面從未如此簡單、快速或經濟。與單孔強力噴頭相比， eco!Booster 的清潔性能提高了 50% ，資源消耗相同，水和能源效率提高了 50% 。這使得清潔非常徹底和快速，同時也節省時間、水和能源。由於去除非常均勻，污垢可以真正有效地去除，甚至可以放心地清潔精緻的材料，例如油漆表面或木材。從噴槍上取下配件後，可以在較短的距離內處理頑固污垢。 eco!Booster 145 適用於所有凱馳 K 5 高壓清洗機。