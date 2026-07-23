FJ 3 泡沫噴罐具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如油漆、玻璃和石材。非常適合車輛、冬季花園、花園家具、外牆、樓梯、露營車、小徑、牆壁、百葉窗、露臺、車道等。 0.3 公升。將凱馳清潔劑直接倒入泡沫噴罐中，將噴罐連接到噴槍上並使用泡沫。噴射高度可依需求進行調整。適用於 K 2 至 K 7 等級的所有凱馳高壓清洗機。非常適合與凱馳濃密泡沫清潔劑一起使用。