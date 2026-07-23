FJ 3

FJ 3 泡沫噴罐，用於使用強力泡沫進行清潔（例如濃密泡沫清潔劑）。適用於汽車、摩托車等，以及將清潔產品應用於石材和木質表面及外牆。

FJ 3 泡沫噴罐具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如油漆、玻璃和石材。非常適合車輛、冬季花園、花園家具、外牆、樓梯、露營車、小徑、牆壁、百葉窗、露臺、車道等。 0.3 公升。將凱馳清潔劑直接倒入泡沫噴罐中，將噴罐連接到噴槍上並使用泡沫。噴射高度可依需求進行調整。適用於 K 2 至 K 7 等級的所有凱馳高壓清洗機。非常適合與凱馳濃密泡沫清潔劑一起使用。

特點和好處
輕鬆更換各種RM清潔劑
強大的濃密的泡沫
透明的清潔劑容器

技術規格

技術規格

顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(公斤) (kg) 0.1
重量(包裝後公斤) (kg) 0.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 118 x 93 x 118
相容性 零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用範圍
  • 汽車
  • 溫室
  • 清潔機車與輕型機車
  • 陽台
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 路徑
  • （庭院）入口、車道
  • 花園圍牆與石牆
  • 移動式房屋
Created with AI (artificial intelligence)

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