FJ 3
FJ 3 泡沫噴罐，用於使用強力泡沫進行清潔（例如濃密泡沫清潔劑）。適用於汽車、摩托車等，以及將清潔產品應用於石材和木質表面及外牆。
FJ 3 泡沫噴罐具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如油漆、玻璃和石材。非常適合車輛、冬季花園、花園家具、外牆、樓梯、露營車、小徑、牆壁、百葉窗、露臺、車道等。 0.3 公升。將凱馳清潔劑直接倒入泡沫噴罐中，將噴罐連接到噴槍上並使用泡沫。噴射高度可依需求進行調整。適用於 K 2 至 K 7 等級的所有凱馳高壓清洗機。非常適合與凱馳濃密泡沫清潔劑一起使用。
特點和好處
輕鬆更換各種RM清潔劑
強大的濃密的泡沫
透明的清潔劑容器
技術規格
技術規格
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|118 x 93 x 118
|相容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用範圍
- 汽車
- 溫室
- 清潔機車與輕型機車
- 陽台
- 百葉窗 / 捲簾
- 路徑
- （庭院）入口、車道
- 花園圍牆與石牆
- 移動式房屋