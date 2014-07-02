FRV 30強力地板刷

透過整合和自動抽吸污水，FRV 30使表面清潔更加高效。清潔後不再需要沖洗表面，因為可以透過內附的5m吸水軟管將髒水排除。其他功能包括無痕滾輪和雙陶瓷軸承。機器專用噴頭套件必須額外訂購。