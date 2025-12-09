G 145 Q Full Control
帶有LED顯示螢幕的高壓噴槍，用於顯示不同的壓力等級和清潔劑模式。具有快速連接。適用於K 4至K 5 Full Control高壓清洗機。
高壓槍，在清潔時可以進行更多控制。配有用於顯示壓力和清潔劑模式的LED顯示螢幕，以及快接式高壓管接頭。透過高低壓噴桿，可以設置壓力等級SOFT，MEDIUM和HARD或清潔劑模式。 LED顯示螢幕在所有天氣條件下一目了然。該噴槍適用於所有K 4至K 5 Full Control高壓清洗機。
特點和好處
適用於K4-K5等級的Power Control與Full Control專用高壓噴槍
- 容易更換
從高壓噴槍上的LED顯示器中可以知道目前壓力與清潔劑模式
- 針對不同清潔項目可以調整不同壓力。
快速接頭
- 快速連接裝置，容易於連接噴槍和高壓軟管。
彎管
- 可連接凱馳所有配件。
低壓清潔劑應用
- 清潔劑模式有更舒適的應用。
兒童安全鎖
- 安全鎖定噴槍的啟動開關
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|552 x 43 x 223