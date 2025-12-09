G 145 Q Full Control

帶有LED顯示螢幕的高壓噴槍，用於顯示不同的壓力等級和清潔劑模式。具有快速連接。適用於K 4至K 5 Full Control高壓清洗機。

高壓槍，在清潔時可以進行更多控制。配有用於顯示壓力和清潔劑模式的LED顯示螢幕，以及快接式高壓管接頭。透過高低壓噴桿，可以設置壓力等級SOFT，MEDIUM和HARD或清潔劑模式。 LED顯示螢幕在所有天氣條件下一目了然。該噴槍適用於所有K 4至K 5 Full Control高壓清洗機。

特點和好處
適用於K4-K5等級的Power Control與Full Control專用高壓噴槍
  • 容易更換
從高壓噴槍上的LED顯示器中可以知道目前壓力與清潔劑模式
  • 針對不同清潔項目可以調整不同壓力。
快速接頭
  • 快速連接裝置，容易於連接噴槍和高壓軟管。
彎管
  • 可連接凱馳所有配件。
低壓清潔劑應用
  • 清潔劑模式有更舒適的應用。
兒童安全鎖
  • 安全鎖定噴槍的啟動開關

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.6
重量(包裝後公斤) (kg) 0.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 552 x 43 x 223
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

