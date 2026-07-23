浴室蒸氣超細纖維布巾組
用於浴室蒸汽清潔的高品質超細纖維布巾組包含兩個高品質的超細纖維地地板布巾，用於手持刷的超細纖維混合菜瓜布條布套和超細纖維擦拭布。
完美的浴室清潔度：超細纖維布巾用於高品質超細纖維製成。 用於EasyFix地板刷的兩條超細纖維地板布巾確保清潔浴室地板，並且使用魔鬼氈的黏貼方式，可以快速，輕鬆地將其附著在EasyFix地板刷上，然後再次清潔，而不必與灰塵接觸。 使用手持刷的超細纖維混合菜瓜布條布套，您甚至可以毫不費力地清除頑固的水垢和肥皂殘留物，超細纖維擦拭布將使鏡子和其他光滑表面像新的一樣閃閃發光。
特點和好處
高品質超細纖維
手動噴嘴的超細纖維磨料蓋，具有磨料和柔軟的超細纖維
方便的魔鬼氈裝置
地板清潔布上的拆卸標籤
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
高品質超細纖維拋光布巾
技術規格
技術規格
|纖維紡織品
|拋光布巾：70％聚酯纖維，30％聚酰胺
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|345 x 112 x 18
應用範圍
- 硬質地板
- 淋浴間/浴缸
- 洗手台
- 水龍頭
- 鏡面