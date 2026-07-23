完美的浴室清潔度：超細纖維布巾用於高品質超細纖維製成。 用於EasyFix地板刷的兩條超細纖維地板布巾確保清潔浴室地板，並且使用魔鬼氈的黏貼方式，可以快速，輕鬆地將其附著在EasyFix地板刷上，然後再次清潔，而不必與灰塵接觸。 使用手持刷的超細纖維混合菜瓜布條布套，您甚至可以毫不費力地清除頑固的水垢和肥皂殘留物，超細纖維擦拭布將使鏡子和其他光滑表面像新的一樣閃閃發光。