Power EasyFix 強力地板刷布巾組包包含兩塊優質布，可使用蒸氣清洗機進行徹底、衛生的清潔。超耐磨布具有較高比例的磨料纖維，特別容易去除頑固污垢。研磨布支撐用研磨纖維去除污垢，並透過額外的柔軟紡織部件提供出色的污垢拾取能力，例如在使用超研磨布清潔後擦拭時。由於鉤環系統，清潔布可以輕鬆快速地連接到蒸氣清洗機的地板刷：只需將地板清潔布按到 EasyFix 地板刷上即可。工作期間，布料牢固地保持在原位。清潔後，可以將用過的抹布從 EasyFix 地板刷上取下，而無需與污垢接觸：只需踩住抹布上的踩踏處，向上拉地板刷即可。