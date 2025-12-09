PS 30 Plus
PS 30 Plus高壓清洗刷的三個高壓噴頭可以清除頑固的污垢。 借助可旋轉的側噴頭，可輕鬆清潔所有角和邊緣。
PS 30 Plus高壓清洗刷具有高壓抗重污垢的能力，非常適合清除中小型區域的頑固污垢。 內置的三個高壓噴頭不僅確保令人眼睛為之一亮的效果，而且還提供最佳的清洗效果。 為了有效而輕鬆地清潔所有角部和邊緣，可以將側噴頭旋轉45度。 同時保護用戶免受任何高壓水柱的傷害。 另一個好處：PS 30 Plus外形緊湊，特別適合清潔。 高壓刷的刷頭也是可移動的和靈活的。 可以將其旋轉360度以清潔難以觸及的區域。 清潔後，可用整合於清洗刷上的的污物刮板刮平所有光滑的表面汙水。 這樣可以迅速清除多餘的髒水，並使表面即可再次使用。
特點和好處
旋轉側噴頭完美清潔所有角落和邊緣。
清洗刷頭可以360度旋轉在難以到達的區域提供充分的靈活性。
毛環（也在側面噴頭上）不論噴頭設置如何，均可防止水噴濺。
三個高壓噴頭
- 高效清潔頑固的污垢。
緊湊設計
- 允許在狹窄空間內輕鬆清潔。
高壓和手動刷壓的結合
- 與傳統的洗地機相比，確保特別有效的清潔。
刮水座
- 容易去除汙水。 無需工具即可更換。
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|749 x 264 x 768
影片
應用範圍
- 樓梯
- 陽台
- （庭院）入口、車道