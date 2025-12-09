PS 30 Plus

PS 30 Plus高壓清洗刷的三個高壓噴頭可以清除頑固的污垢。 借助可旋轉的側噴頭，可輕鬆清潔所有角和邊緣。

PS 30 Plus高壓清洗刷具有高壓抗重污垢的能力，非常適合清除中小型區域的頑固污垢。 內置的三個高壓噴頭不僅確保令人眼睛為之一亮的效果，而且還提供最佳的清洗效果。 為了有效而輕鬆地清潔所有角部和邊緣，可以將側噴頭旋轉45度。 同時保護用戶免受任何高壓水柱的傷害。 另一個好處：PS 30 Plus外形緊湊，特別適合清潔。 高壓刷的刷頭也是可移動的和靈活的。 可以將其旋轉360度以清潔難以觸及的區域。 清潔後，可用整合於清洗刷上的的污物刮板刮平所有光滑的表面汙水。 這樣可以迅速清除多餘的髒水，並使表面即可再次使用。

特點和好處
PS 30 Plus: 旋轉側噴頭
旋轉側噴頭
完美清潔所有角落和邊緣。
PS 30 Plus: 清洗刷頭可以360度旋轉
清洗刷頭可以360度旋轉
在難以到達的區域提供充分的靈活性。
PS 30 Plus: 毛環（也在側面噴頭上）
毛環（也在側面噴頭上）
不論噴頭設置如何，均可防止水噴濺。
三個高壓噴頭
  • 高效清潔頑固的污垢。
緊湊設計
  • 允許在狹窄空間內輕鬆清潔。
高壓和手動刷壓的結合
  • 與傳統的洗地機相比，確保特別有效的清潔。
刮水座
  • 容易去除汙水。 無需工具即可更換。

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.9
重量(包裝後公斤) (kg) 1.3
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 749 x 264 x 768

影片

應用範圍
  • 樓梯
  • 陽台
  • （庭院）入口、車道
