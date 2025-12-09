PS 30 Plus高壓清洗刷具有高壓抗重污垢的能力，非常適合清除中小型區域的頑固污垢。 內置的三個高壓噴頭不僅確保令人眼睛為之一亮的效果，而且還提供最佳的清洗效果。 為了有效而輕鬆地清潔所有角部和邊緣，可以將側噴頭旋轉45度。 同時保護用戶免受任何高壓水柱的傷害。 另一個好處：PS 30 Plus外形緊湊，特別適合清潔。 高壓刷的刷頭也是可移動的和靈活的。 可以將其旋轉360度以清潔難以觸及的區域。 清潔後，可用整合於清洗刷上的的污物刮板刮平所有光滑的表面汙水。 這樣可以迅速清除多餘的髒水，並使表面即可再次使用。