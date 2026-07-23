Re!Fibe EasyFix 通用地板布巾組

Re!Fibe 地板清潔布巾採用 100% 再生聚酯纖維製成，採用 CiCLO®¹⁾ 技術（無鉤環扣），非常適合用蒸汽清洗機去除頑固污垢。

Re!Fibe 地板清潔布巾組包含兩塊吸水耐磨的地板清潔布巾，採用 100% 再生聚酯纖維和 CiCLO®¹⁾ 技術製成（不含鉤環扣）。 CiCLO® 是一種加速聚酯纖維分解的技術，從而減少微塑膠對水的污染。 ²⁾ 具有特殊環狀結構的布料紡織布料可確保特別好的吸塵效果。高蒸氣滲透性可實現出色且衛生的清潔效果。由於鉤環系統，地板清潔布巾可以輕鬆快速地連接到蒸汽清洗機的地板刷：只需將它們按到 EasyFix 地板刷上即可完成。工作期間，布料保持牢固位置並且不會滑動。清潔後，可以將用過的布從 EasyFix 地板刷上取下，無需接觸污垢：只需踩住布上的腳墊，然後將地板吸刷向上拉離即可。

特點和好處
Re!Fibe EasyFix 通用地板布巾組: 採用 CiCLO® 技術，100% 再生滌綸¹⁾
採用 CiCLO® 技術，100% 再生滌綸¹⁾
Re!Fibe EasyFix 通用地板布巾組: 方便的魔鬼氈裝置
方便的魔鬼氈裝置
Re!Fibe EasyFix 通用地板布巾組: 地板清潔布上的拆卸標籤
地板清潔布上的拆卸標籤
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積

技術規格

技術規格

顏色 白色
重量(公斤) (kg) 0.1
重量(包裝後公斤) (kg) 0.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 345 x 115 x 10

¹⁾ 不含魔鬼氈固定帶。
²⁾ 紡織品每次洗滌都會釋出微纖維，最終流入海洋。採用 CiCLO® 技術的滌綸纖維，在 3.7 年內分解率達 94.3%；而普通滌綸纖維同期分解率僅 4.9%（依據 ASTM D6691 標準）。本布料不可堆肥。請依照當地廢棄物處理規定丟棄。CiCLO® 標誌及商標為 Intrinsic Advanced Materials, LLC 註冊商標。

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應用範圍
  • 密封硬地板
  • 硬質地板
  • 瓷磚牆面
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