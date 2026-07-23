Re!Fibe 地板清潔布巾組包含兩塊吸水耐磨的地板清潔布巾，採用 100% 再生聚酯纖維和 CiCLO®¹⁾ 技術製成（不含鉤環扣）。 CiCLO® 是一種加速聚酯纖維分解的技術，從而減少微塑膠對水的污染。 ²⁾ 具有特殊環狀結構的布料紡織布料可確保特別好的吸塵效果。高蒸氣滲透性可實現出色且衛生的清潔效果。由於鉤環系統，地板清潔布巾可以輕鬆快速地連接到蒸汽清洗機的地板刷：只需將它們按到 EasyFix 地板刷上即可完成。工作期間，布料保持牢固位置並且不會滑動。清潔後，可以將用過的布從 EasyFix 地板刷上取下，無需接觸污垢：只需踩住布上的腳墊，然後將地板吸刷向上拉離即可。