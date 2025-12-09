T 7 Plus強力地板刷是一種有效的清潔工具，可清潔外部區域而不會因為汙水噴濺影響清潔。雙旋轉噴頭可去除大面積上的污垢，節省約與使用噴槍清潔相比，您節省了50％的時間。附加的強力噴頭還確保有效清潔邊角和邊緣。由於整合了沖洗噴頭，鬆散的污垢可以輕鬆地從清潔的表面上洗掉，從而節省了時間和精力。堅硬的表面（例如石頭和混凝土）和較脆弱的表面（例如木頭）都可以通過調節噴頭和清潔的表面之間的距離進行清潔。由於周圍的毛刷，強力地板刷特別易於操控。只需使用腳踏開關即可選擇各種功能選擇。多虧於實用的把手，即使是垂直表面，例如車庫門，也可以瞬間清潔。適用於K 4與K 5高壓清洗機。