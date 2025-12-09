T 7 Plus 強力地板刷
強力地板刷，即使在角落和邊緣也能提供最佳的清潔能力：具有沖洗功能的T 7 Plus強力地板刷且具備使用清潔劑功能–用於大面積有效且無水噴濺的清潔。
T 7 Plus強力地板刷是一種有效的清潔工具，可清潔外部區域而不會因為汙水噴濺影響清潔。雙旋轉噴頭可去除大面積上的污垢，節省約與使用噴槍清潔相比，您節省了50％的時間。附加的強力噴頭還確保有效清潔邊角和邊緣。由於整合了沖洗噴頭，鬆散的污垢可以輕鬆地從清潔的表面上洗掉，從而節省了時間和精力。堅硬的表面（例如石頭和混凝土）和較脆弱的表面（例如木頭）都可以通過調節噴頭和清潔的表面之間的距離進行清潔。由於周圍的毛刷，強力地板刷特別易於操控。只需使用腳踏開關即可選擇各種功能選擇。多虧於實用的把手，即使是垂直表面，例如車庫門，也可以瞬間清潔。適用於K 4與K 5高壓清洗機。
特點和好處
兩顆旋轉扇形噴頭最佳工作效率 - 適合清潔大型區域
防噴濺清洗刷不會噴濺清潔
整合強力噴頭對於角落跟牆邊都可以不會噴濺的清潔 腳踩更換不同功能
整合弱壓噴頭
- 鬆散的汙垢可以立刻被沖洗掉，節省清潔後的工作
高度調整
- 可調整噴頭距離對應不同表面清潔
- 可清潔敏感與不敏感的表面如木材和石材
手柄
- 容易清潔垂直表面
氣墊效應
- 強力地板刷可以在地板上移動清洗方便容易
容易移動
- 強力地板刷清洗時容易在表面上移動
踩踏踏板
- 替換功能僅需要腳踩不費力且符合人體工學
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|1.9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|2.9
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|769 x 288 x 996
影片
應用範圍
- 居家周圍與庭院
- 陽台
- 車庫大門
- 小區域家庭外牆
- （庭院）入口、車道
- 花園圍牆與石牆
- 路徑