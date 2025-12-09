T 350 強力地板刷
使用T 350，可以清潔大表面而不會噴濺。連續壓力調節，適用於堅硬敏感的表面。垂直清潔手把。
使用強力地板刷T 350，可以快速有效地清潔外部大面積。雙噴嘴旋轉臂可確保在大面積上去除污垢。與使用噴槍進行清潔相比，清潔時間減少了大約一半。外蓋可靠地保護操作員和周圍環境免受噴水。由於周圍毛刷，特別易於操縱。 T 350具有連續壓力調節功能。這意味著可以根據要求清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）和更敏感的表面（例如木頭）。符合人體工程學的手把可確保最佳清潔垂直表面，例如車庫門。 T350適用於所有高壓清洗機，等級K 2至K 7。
特點和好處
兩顆旋轉扇形噴頭
- 高清潔效率 - 特別適合大型區域
防噴濺清洗刷
- 不會噴濺清潔
壓力調整
- 持續調整壓力以適應各自的清潔任務。
- 可清潔敏感與不敏感的表面如木材和石材
手柄
- 容易清潔垂直表面
氣墊效應
- 強力地板刷可以在地板上移動清洗方便容易
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|1.5
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|712 x 280 x 971
應用範圍
- 居家周圍與庭院
- 陽台
- 車庫大門
- 小區域家庭外牆
- （庭院）入口、車道
- 花園圍牆與石牆
- 路徑