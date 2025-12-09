使用強力地板刷T 350，可以快速有效地清潔外部大面積。雙噴嘴旋轉臂可確保在大面積上去除污垢。與使用噴槍進行清潔相比，清潔時間減少了大約一半。外蓋可靠地保護操作員和周圍環境免受噴水。由於周圍毛刷，特別易於操縱。 T 350具有連續壓力調節功能。這意味著可以根據要求清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）和更敏感的表面（例如木頭）。符合人體工程學的手把可確保最佳清潔垂直表面，例如車庫門。 T350適用於所有高壓清洗機，等級K 2至K 7。