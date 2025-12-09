木材清洗組
木材清潔配件。使用強力刷PS 40，三合一木材清潔劑和FJ 10 C快插式泡沫噴罐。清潔和維護木材和石材表面的理想選擇。
木材清潔配件是清潔和維護木材和石材表面的理想的組合。實用的組合包括：強力刷Power scrubber PS 40，可有效、有效地清潔各種表面-非常適合樓梯和邊緣； 1公升的1瓶木材三合一清潔劑，可最大程度地提高清潔效率，提供最佳護理和完美的木材保護及FJ 10 C快插式泡沫噴嘴（含）。一公升的石材清潔劑瓶，用於清潔和維護石材表面。得益於FJ 10 C快插式泡沫噴罐的實用快速更換系統，可以輕鬆更換清潔劑。創新的泡沫射流可產生濃厚的泡沫，從而使清潔性能更加強大。木材清潔配件組合適用於所有K2-K7的家用高壓清洗機。
特點和好處
PS 40強力清洗刷
- 與普通的洗滌器相比，清潔性能更高。
三合一木材清潔劑1公升
- 為了獲得最高的清潔效率，請一種程序進行保養和保護。
FC 10C可以對應快插裝置
- 只需一次單擊，即可更快更方便地更換清潔劑。
技術規格
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(公斤) (kg)
|3.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|4.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|744 x 303 x 759
應用範圍
- 居家周圍與庭院
- 陽台