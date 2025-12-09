木材清潔配件是清潔和維護木材和石材表面的理想的組合。實用的組合包括：強力刷Power scrubber PS 40，可有效、有效地清潔各種表面-非常適合樓梯和邊緣； 1公升的1瓶木材三合一清潔劑，可最大程度地提高清潔效率，提供最佳護理和完美的木材保護及FJ 10 C快插式泡沫噴嘴（含）。一公升的石材清潔劑瓶，用於清潔和維護石材表面。得益於FJ 10 C快插式泡沫噴罐的實用快速更換系統，可以輕鬆更換清潔劑。創新的泡沫射流可產生濃厚的泡沫，從而使清潔性能更加強大。木材清潔配件組合適用於所有K2-K7的家用高壓清洗機。