木材清洗組

木材清潔配件。使用強力刷PS 40，三合一木材清潔劑和FJ 10 C快插式泡沫噴罐。清潔和維護木材和石材表面的理想選擇。

木材清潔配件是清潔和維護木材和石材表面的理想的組合。實用的組合包括：強力刷Power scrubber PS 40，可有效、有效地清潔各種表面-非常適合樓梯和邊緣； 1公升的1瓶木材三合一清潔劑，可最大程度地提高清潔效率，提供最佳護理和完美的木材保護及FJ 10 C快插式泡沫噴嘴（含）。一公升的石材清潔劑瓶，用於清潔和維護石材表面。得益於FJ 10 C快插式泡沫噴罐的實用快速更換系統，可以輕鬆更換清潔劑。創新的泡沫射流可產生濃厚的泡沫，從而使清潔性能更加強大。木材清潔配件組合適用於所有K2-K7的家用高壓清洗機。

特點和好處
PS 40強力清洗刷
  • 與普通的洗滌器相比，清潔性能更高。
三合一木材清潔劑1公升
  • 為了獲得最高的清潔效率，請一種程序進行保養和保護。
FC 10C可以對應快插裝置
  • 只需一次單擊，即可更快更方便地更換清潔劑。

技術規格

技術規格

顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(公斤) (kg) 3.3
重量(包裝後公斤) (kg) 4.3
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 744 x 303 x 759
兼容的設備
應用範圍
  • 居家周圍與庭院
  • 陽台
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌