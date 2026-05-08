乾濕兩用吸塵器 WD 2 Plus
WD 2 Plus 乾濕兩用吸塵器具有強大的吸塵、吹塵功能和一體式濾芯，配有 12 公升塑膠桶身、 5 公尺長的電線和 1.8 公尺長的吸塵軟管。
WD 2 Plus 以其緊湊的設計、出色的吸力和能源效率給人留下了深刻的印象 —— 額定輸入功率僅為 1000 W 。無論您處理乾、濕、細或粗污垢，本產品都能獲得最佳清潔效果。乾濕兩用吸塵器配備堅固耐衝擊的 12 公升塑膠桶身、 5 公尺電線和 1.8 公尺帶直手把的吸塵器軟管、快拆夾式地板吸頭和不織布集塵袋。一體成型桶型過濾器無需更換過濾器即可吸塵乾濕污垢，並可透過順時針旋轉安裝在過濾口上。吸塵器還具有實用的吹塵功能，可用於清潔難以吸塵的地方，等等。主機頭部的儲存表面用於安全存放工具和小零件。防撞底座上提供的存放位置可以快速方便地存放管子和地板吸頭。此外，該設備還具有節省空間的存儲空間、方便的配件存儲、拉推鎖定係統和符合人體工學的手把，攜帶起來很舒適。
特點和好處
桶型過濾器用於濕式和乾式吸塵，無需額外更換過濾器。 透過轉動即可輕鬆安裝和拆卸過濾器，無需額外的鎖定零件。
實用的配件收納節省空間、安全且易於的存儲配件。 緊湊的設備存儲。
實用的吹塵功能實用的吹塵功能能將無法清潔處的髒污吹起吸除 輕鬆去除污垢，例如從礫石床上。
不織布過濾袋
- 三層，極耐撕裂的不織布絨毛材料。
- 具有更持久的吸力和高容塵能力。
儲物架
- 用於安全存放工具和小零件，例如螺絲或釘子。
實用的收納方法
- 快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處
手柄在設備頭上的中間收納
- 機頭上的手把插座可快速插入固定，以便停機和臨時中斷。
設備、抽吸軟管和地板吸頭進行了最佳協調
- 最好的清潔結果 - 不管是乾濕，一般灰塵或較大的塵礫
- 最高的吸塵移動與多功能性
簡易的扣卡拆裝主機集塵桶
- 集塵桶簡單開啟或蓋上關閉
符合人體工程學的提手把
- 方便的手提把
技術規格
技術規格
|額定功率 (W)
|1000
|吸力 (W)
|200
|真空度(毫巴/千帕) (mbar)
|200
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|40
|包裝容積 (l)
|12
|包裝材質
|塑膠
|色彩辨識元件
|主機馬達上蓋 黃色 桶身 黃色 防撞底座 黃色
|電源線 (公尺) (m)
|5
|吸塵頭寬度(公厘) (mm)
|35
|電壓(伏特) (V)
|110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|噪音量(分貝) (dB(A))
|74
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|4.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|6.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|349 x 328 x 378
主機規格或內含配件
- 吸塵軟管長度: 1.8 m
- 吸塵軟管類型: 直式手把
- 吸塵軟管材質: 塑膠
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 0.5 m
- 延長管口徑: 35 mm
- 延長管材質: 塑膠
- 乾濕兩用地板刷頭: 卡扣整合式
- 尖嘴吸頭
設備
- 旋轉開關 (開/關)
- 吹塵功能
- 臨時收納架在配件上端
- 額外配件有可以收納於主機上
- 小配件收納空間
- 可折疊的手把
- 配件收納架
- 內置配件存放空間
- 防撞底座
- 多向性滾輪無駐車鎖: 4 Piece(s)
應用範圍
- 陽台
- 車輛內裝
- 庭院
- 地下室
- 超強效吸水
- 出入口
- 休閒室