WD 2 Plus 以其緊湊的設計、出色的吸力和能源效率給人留下了深刻的印象 —— 額定輸入功率僅為 1000 W 。無論您處理乾、濕、細或粗污垢，本產品都能獲得最佳清潔效果。乾濕兩用吸塵器配備堅固耐衝擊的 12 公升塑膠桶身、 5 公尺電線和 1.8 公尺帶直手把的吸塵器軟管、快拆夾式地板吸頭和不織布集塵袋。一體成型桶型過濾器無需更換過濾器即可吸塵乾濕污垢，並可透過順時針旋轉安裝在過濾口上。吸塵器還具有實用的吹塵功能，可用於清潔難以吸塵的地方，等等。主機頭部的儲存表面用於安全存放工具和小零件。防撞底座上提供的存放位置可以快速方便地存放管子和地板吸頭。此外，該設備還具有節省空間的存儲空間、方便的配件存儲、拉推鎖定係統和符合人體工學的手把，攜帶起來很舒適。