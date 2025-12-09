Natural carpet and upholstery cleaner RM 519N, 1l

這款地毯和家具織物清潔劑含有超過 99% 的天然成分，能夠強力清潔織物表面，天然有效。非常適合家庭、過敏症患者和養寵物的家庭使用。

這款地毯和家具織物清潔劑採用超過 99% 的天然成分，能夠深層清潔所有織物表面，直到纖維，例如地毯、家具、汽車座椅、鞋子、床墊和窗簾。它不含微塑膠、矽酮、奈米材料、染料或磷酸鹽，特別適合家庭、過敏症患者和寵物的家庭使用。創新的兩段清潔方法能夠將污垢從纖維中鬆動，然後用噴抽式清洗機將其吸走。剩餘的污垢被包裹在小晶體中，在乾燥後的下一個吸除階段中被去除。這確保了特別徹底的清潔效果。這款清潔劑非常適合噴抽式清洗機。即使是頑固污漬，例如泥土、灰塵、油脂、食物殘渣、飲料污漬以及護膚霜、防曬霜或汗液殘留物，也能輕鬆去除。它也可以用作去污劑，只需將其塗抹在布上，輕輕擦拭即可。此外，它還能為紡織品帶來天然清新的洗衣香味，消除難聞的氣味。

技術規格

包裝尺寸 (l) 1
重量(公斤) (kg) 1
重量(包裝後公斤) (kg) 1.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 100 x 100 x 215
產品
  • 含超過 99% 天然成分，自然強力清潔
  • 不含微塑膠、矽酮、奈米材料、磷酸鹽和染料
  • 一公升經濟型濃縮液足以用於約 40 平方米的紡織品表面
  • 去除異味，留下清新的洗衣香味
  • 瓶身由 100% 再生塑膠製成
  • Made in Germany
  • 針對凱馳 設備量身定制，確保材料相容性
影片

應用範圍
  • 鋪設地毯地板
  • 地毯
  • 室內裝潢
  • 汽車座椅
  • 床墊
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

