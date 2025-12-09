這款地毯和家具織物清潔劑採用超過 99% 的天然成分，能夠深層清潔所有織物表面，直到纖維，例如地毯、家具、汽車座椅、鞋子、床墊和窗簾。它不含微塑膠、矽酮、奈米材料、染料或磷酸鹽，特別適合家庭、過敏症患者和寵物的家庭使用。創新的兩段清潔方法能夠將污垢從纖維中鬆動，然後用噴抽式清洗機將其吸走。剩餘的污垢被包裹在小晶體中，在乾燥後的下一個吸除階段中被去除。這確保了特別徹底的清潔效果。這款清潔劑非常適合噴抽式清洗機。即使是頑固污漬，例如泥土、灰塵、油脂、食物殘渣、飲料污漬以及護膚霜、防曬霜或汗液殘留物，也能輕鬆去除。它也可以用作去污劑，只需將其塗抹在布上，輕輕擦拭即可。此外，它還能為紡織品帶來天然清新的洗衣香味，消除難聞的氣味。