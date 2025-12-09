Natural carpet and upholstery cleaner RM 519N, 1l
這款地毯和家具織物清潔劑含有超過 99% 的天然成分，能夠強力清潔織物表面，天然有效。非常適合家庭、過敏症患者和養寵物的家庭使用。
這款地毯和家具織物清潔劑採用超過 99% 的天然成分，能夠深層清潔所有織物表面，直到纖維，例如地毯、家具、汽車座椅、鞋子、床墊和窗簾。它不含微塑膠、矽酮、奈米材料、染料或磷酸鹽，特別適合家庭、過敏症患者和寵物的家庭使用。創新的兩段清潔方法能夠將污垢從纖維中鬆動，然後用噴抽式清洗機將其吸走。剩餘的污垢被包裹在小晶體中，在乾燥後的下一個吸除階段中被去除。這確保了特別徹底的清潔效果。這款清潔劑非常適合噴抽式清洗機。即使是頑固污漬，例如泥土、灰塵、油脂、食物殘渣、飲料污漬以及護膚霜、防曬霜或汗液殘留物，也能輕鬆去除。它也可以用作去污劑，只需將其塗抹在布上，輕輕擦拭即可。此外，它還能為紡織品帶來天然清新的洗衣香味，消除難聞的氣味。
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|1
|重量(公斤) (kg)
|1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|100 x 100 x 215
產品
- 含超過 99% 天然成分，自然強力清潔
- 不含微塑膠、矽酮、奈米材料、磷酸鹽和染料
- 一公升經濟型濃縮液足以用於約 40 平方米的紡織品表面
- 去除異味，留下清新的洗衣香味
- 瓶身由 100% 再生塑膠製成
- Made in Germany
- 針對凱馳 設備量身定制，確保材料相容性
應用範圍
- 鋪設地毯地板
- 地毯
- 室內裝潢
- 汽車座椅
- 床墊