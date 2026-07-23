棉拖布、 80cm

可清洗棉質除塵拖把，寬度 80 cm，適用於所有平滑地面的乾式或微濕清潔。非常適合教室、會議室等擺放大量物品與家具的區域。

外側開放式流蘇設計專為有效收集粗大灰塵，並清潔牆邊、桌腳與椅腳周圍的灰塵，使這款可清洗的 80 cm 寬 Kärcher 100% 棉質除塵拖把非常適合用於教室、會議室等擺放大量物品與家具區域的平滑地面乾式清潔。中央清潔區域的短型開放式流蘇具備優異的灰塵吸附能力，透過噴瓶稍微噴濕或搭配集塵產品使用，可進一步提升清潔效果。此 80 cm 寬棉質除塵拖把適用於搭配 80 cm 除塵拖把架使用。

技術規格

技術規格

程式 / 模式 經典款
紡織品用途 可重複使用的紡織品
工作寬度 (cm) 80
材質 100% 棉
紡織材質 非超細纖維
製造方式 背面為織布並帶有絨圈
洗滌溫度 (°C) max. 60
洗滌建議 (°C) 60
清洗循環¹⁾ approx. 150
污垢類型 鬆散灰塵
數量 (Piece(s)) 1
單件重量 (kg) 0.3
尺寸 (長 × 寬) (mm) 800 x 130

¹⁾ 須符合或使用建議溫度及清潔劑。此外，使用烘乾機，特別是高溫模式，有可能會大幅縮短使用壽命。

棉拖布、 80cm
兼容的設備
應用範圍
  • 地板 – 乾式清潔
Created with AI (artificial intelligence)

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