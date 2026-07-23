外側開放式流蘇設計專為有效收集粗大灰塵，並清潔牆邊、桌腳與椅腳周圍的灰塵，使這款可清洗的 80 cm 寬 Kärcher 100% 棉質除塵拖把非常適合用於教室、會議室等擺放大量物品與家具區域的平滑地面乾式清潔。中央清潔區域的短型開放式流蘇具備優異的灰塵吸附能力，透過噴瓶稍微噴濕或搭配集塵產品使用，可進一步提升清潔效果。此 80 cm 寬棉質除塵拖把適用於搭配 80 cm 除塵拖把架使用。