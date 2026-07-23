棉拖布、 80cm
可清洗棉質除塵拖把，寬度 80 cm，適用於所有平滑地面的乾式或微濕清潔。非常適合教室、會議室等擺放大量物品與家具的區域。
外側開放式流蘇設計專為有效收集粗大灰塵，並清潔牆邊、桌腳與椅腳周圍的灰塵，使這款可清洗的 80 cm 寬 Kärcher 100% 棉質除塵拖把非常適合用於教室、會議室等擺放大量物品與家具區域的平滑地面乾式清潔。中央清潔區域的短型開放式流蘇具備優異的灰塵吸附能力，透過噴瓶稍微噴濕或搭配集塵產品使用，可進一步提升清潔效果。此 80 cm 寬棉質除塵拖把適用於搭配 80 cm 除塵拖把架使用。
技術規格
技術規格
|程式 / 模式
|經典款
|紡織品用途
|可重複使用的紡織品
|工作寬度 (cm)
|80
|材質
|100% 棉
|紡織材質
|非超細纖維
|製造方式
|背面為織布並帶有絨圈
|洗滌溫度 (°C)
|max. 60
|洗滌建議 (°C)
|60
|清洗循環¹⁾
|approx. 150
|污垢類型
|鬆散灰塵
|數量 (Piece(s))
|1
|單件重量 (kg)
|0.3
|尺寸 (長 × 寬) (mm)
|800 x 130
¹⁾ 須符合或使用建議溫度及清潔劑。此外，使用烘乾機，特別是高溫模式，有可能會大幅縮短使用壽命。
應用範圍
- 地板 – 乾式清潔