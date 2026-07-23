Kärcher Premium MF Cloth EU Ecolabel 結合永續理念與高效清潔性能，並通過 EU Ecolabel 認證。此認證代表產品採用環境友善的製造方式，透過排放控制及減少有害物質的使用，降低對環境的影響，同時也符合公平勞動條件的要求。此超細纖維布專為專業手動表面清潔而設計，堅固耐用，適用於多種污垢類型與各種表面。即使經過多次清洗，仍能保持原有形狀與顏色，有助於延長使用壽命並降低使用成本。