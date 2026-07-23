綠色超細纖維布 Premium 40x40公分 (5入)

Premium MF Cloth EU Ecolabel 綠色超細纖維布（40 × 40 cm，5 入）是一款具備 EU Ecolabel 認證的高效可重複使用超細纖維布。

Kärcher Premium MF Cloth EU Ecolabel 結合永續理念與高效清潔性能，並通過 EU Ecolabel 認證。此認證代表產品採用環境友善的製造方式，透過排放控制及減少有害物質的使用，降低對環境的影響，同時也符合公平勞動條件的要求。此超細纖維布專為專業手動表面清潔而設計，堅固耐用，適用於多種污垢類型與各種表面。即使經過多次清洗，仍能保持原有形狀與顏色，有助於延長使用壽命並降低使用成本。

技術規格

技術規格

紡織品用途 可重複使用的紡織品
材質 80% 聚酯纖維 / 20% 聚醯胺纖維
紡織材質 超細纖維
洗滌溫度 (°C) max. 90
洗滌建議 (°C) 60
清洗循環¹⁾ approx. 300
數量 (Piece(s)) 5
單件重量 / 每平方公尺重量 (kg/g/m²) 0.2 / 250
包裝重量 (kg) 0.2
尺寸 (長 × 寬) (mm) 400 x 400

¹⁾ 須符合或使用建議溫度及清潔劑。此外，使用烘乾機，特別是高溫模式，有可能會大幅縮短使用壽命。

綠色超細纖維布 Premium 40x40公分 (5入)
應用範圍
  • 表面 – 濕式清潔
Created with AI (artificial intelligence)

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