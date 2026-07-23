綠色超細纖維布 Premium 40x40公分 (5入)
Premium MF Cloth EU Ecolabel 綠色超細纖維布（40 × 40 cm，5 入）是一款具備 EU Ecolabel 認證的高效可重複使用超細纖維布。
Kärcher Premium MF Cloth EU Ecolabel 結合永續理念與高效清潔性能，並通過 EU Ecolabel 認證。此認證代表產品採用環境友善的製造方式，透過排放控制及減少有害物質的使用，降低對環境的影響，同時也符合公平勞動條件的要求。此超細纖維布專為專業手動表面清潔而設計，堅固耐用，適用於多種污垢類型與各種表面。即使經過多次清洗，仍能保持原有形狀與顏色，有助於延長使用壽命並降低使用成本。
技術規格
技術規格
|紡織品用途
|可重複使用的紡織品
|材質
|80% 聚酯纖維 / 20% 聚醯胺纖維
|紡織材質
|超細纖維
|洗滌溫度 (°C)
|max. 90
|洗滌建議 (°C)
|60
|清洗循環¹⁾
|approx. 300
|數量 (Piece(s))
|5
|單件重量 / 每平方公尺重量 (kg/g/m²)
|0.2 / 250
|包裝重量 (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬) (mm)
|400 x 400
¹⁾ 須符合或使用建議溫度及清潔劑。此外，使用烘乾機，特別是高溫模式，有可能會大幅縮短使用壽命。
應用範圍
- 表面 – 濕式清潔