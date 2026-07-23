PressurePro Active Cleaner RM 55, 20l
適用於高壓清洗機的透用活性清潔劑，可去除外牆和精緻表面上的油脂、油、排放物造成的污垢以及昆蟲殘留物。
凱馳的中性 PressurePro Active Cleaner RM 55 是一款多功能、基於界面活性劑、不含矽且易於分離的通用清潔劑，專為高壓冷水應用而開發。它能可靠地去除油、油脂和蛋白質以及花粉、昆蟲殘留物和排放物造成的各種污垢。它非常適合用於對鹼敏感的表面，例如鋁、塑膠和塗漆表面。因此，主動清潔劑既可用作外牆清潔劑，也可用於清潔食品產業的工作表面、機器、冷藏室和傳送帶。它還對公車站、火車站和機場的等候區和吸煙室以及戶外餐飲的塑膠家具進行溫和的清潔。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|20
|包裝數量 (Piece(s))
|1
|酸鹼值
|10
|重量(公斤) (kg)
|20.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|22
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|250 x 230 x 420
產品
- 高壓清洗通用清潔劑
- 溶解油漬、油脂和礦物污漬
- 出色的清潔性能，尤其是冷水
- 對材料溫和
- 宜人、清新的香味
- 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
- 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
- 不含次氮基三乙酸
- 無矽
- 適用於對鹼敏感的表面（例如鋁）
應用範圍
- 運輸與主機
- 汽車/引擎清洗
- 零件清洗
- 門面牆壁清潔
- 針織表面