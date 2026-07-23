凱馳的中性 PressurePro Active Cleaner RM 55 是一款多功能、基於界面活性劑、不含矽且易於分離的通用清潔劑，專為高壓冷水應用而開發。它能可靠地去除油、油脂和蛋白質以及花粉、昆蟲殘留物和排放物造成的各種污垢。它非常適合用於對鹼敏感的表面，例如鋁、塑膠和塗漆表面。因此，主動清潔劑既可用作外牆清潔劑，也可用於清潔食品產業的工作表面、機器、冷藏室和傳送帶。它還對公車站、火車站和機場的等候區和吸煙室以及戶外餐飲的塑膠家具進行溫和的清潔。