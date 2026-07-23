我們的酸性 PressurePro Foam Cleaner RM 59 不含任何色素與香料，並含有強效的天然甲酸與檸檬酸組合，當配合起泡助劑使用時，可可靠地清除即使極其頑固的污染物。為達到此效果，本清潔劑會在所有表面（即使是垂直面）形成穩定的泡沫覆蓋層，具備強烈的清潔能力，卻仍易於沖洗乾淨。奶垢與啤酒石、水鏽、油脂、蛋白質、石灰及其他礦物污染或噴灑殘留物（例如殺蟲劑殘留）都能被清除殆盡，無留下痕跡。透過 PressurePro RM 57 、 RM 58 及 RM 59 ，凱馳 提供一系列適用於食品加工行業、餐飲廚房、團膳、員工餐廳、大型廚房、肉品店、屠宰場與烘焙坊的高壓泡沫清潔劑；且該系列擁有來自 Institut Fresenius 的 HACCP 相容證書。依據使用需求與目的，這些產品適用於清潔表面、牆面、地板、輸送帶、機械、設備、箱子、食品槽與桶、以及冷庫。