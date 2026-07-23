PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59, 20l

可輕鬆去除瓷磚與容器上像鈣垢、水垢、油脂、蛋白質污漬、啤酒石及乳垢等頑固沉積與覆層。適用於所有表面，其泡沫覆蓋層非常穩定。

我們的酸性 PressurePro Foam Cleaner RM 59 不含任何色素與香料，並含有強效的天然甲酸與檸檬酸組合，當配合起泡助劑使用時，可可靠地清除即使極其頑固的污染物。為達到此效果，本清潔劑會在所有表面（即使是垂直面）形成穩定的泡沫覆蓋層，具備強烈的清潔能力，卻仍易於沖洗乾淨。奶垢與啤酒石、水鏽、油脂、蛋白質、石灰及其他礦物污染或噴灑殘留物（例如殺蟲劑殘留）都能被清除殆盡，無留下痕跡。透過 PressurePro RM 57 、 RM 58 及 RM 59 ，凱馳 提供一系列適用於食品加工行業、餐飲廚房、團膳、員工餐廳、大型廚房、肉品店、屠宰場與烘焙坊的高壓泡沫清潔劑；且該系列擁有來自 Institut Fresenius 的 HACCP 相容證書。依據使用需求與目的，這些產品適用於清潔表面、牆面、地板、輸送帶、機械、設備、箱子、食品槽與桶、以及冷庫。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 20
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 2
重量(公斤) (kg) 21.2
重量(包裝後公斤) (kg) 22
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 260 x 237 x 430
產品
  • 高壓泡沫清潔劑
  • 去除頑固的水垢、鏽蝕、油脂、蛋白質、啤酒石和乳垢污漬
  • 對材料溫和
  • 產生持久泡沫覆蓋層的高壓泡沫
  • 極佳的沖洗性能
  • 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
  • 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
  • 不含次氮基三乙酸
PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59, 20l
PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59, 20l
PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59, 20l
PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59, 20l
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據 EC 指令的警告和安全建議
  • P310 立即呼叫解毒中心/医生/
應用範圍
  • 乳製品加工間
  • 牆面，瓷磚
  • 表面清潔
  • 食品桶槽
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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