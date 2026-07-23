PressurePro Foam Cleaner, acidic RM 59, 20l
可輕鬆去除瓷磚與容器上像鈣垢、水垢、油脂、蛋白質污漬、啤酒石及乳垢等頑固沉積與覆層。適用於所有表面，其泡沫覆蓋層非常穩定。
我們的酸性 PressurePro Foam Cleaner RM 59 不含任何色素與香料，並含有強效的天然甲酸與檸檬酸組合，當配合起泡助劑使用時，可可靠地清除即使極其頑固的污染物。為達到此效果，本清潔劑會在所有表面（即使是垂直面）形成穩定的泡沫覆蓋層，具備強烈的清潔能力，卻仍易於沖洗乾淨。奶垢與啤酒石、水鏽、油脂、蛋白質、石灰及其他礦物污染或噴灑殘留物（例如殺蟲劑殘留）都能被清除殆盡，無留下痕跡。透過 PressurePro RM 57 、 RM 58 及 RM 59 ，凱馳 提供一系列適用於食品加工行業、餐飲廚房、團膳、員工餐廳、大型廚房、肉品店、屠宰場與烘焙坊的高壓泡沫清潔劑；且該系列擁有來自 Institut Fresenius 的 HACCP 相容證書。依據使用需求與目的，這些產品適用於清潔表面、牆面、地板、輸送帶、機械、設備、箱子、食品槽與桶、以及冷庫。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|20
|包裝數量 (Piece(s))
|1
|酸鹼值
|2
|重量(公斤) (kg)
|21.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|22
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|260 x 237 x 430
產品
- 高壓泡沫清潔劑
- 去除頑固的水垢、鏽蝕、油脂、蛋白質、啤酒石和乳垢污漬
- 對材料溫和
- 產生持久泡沫覆蓋層的高壓泡沫
- 極佳的沖洗性能
- 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
- 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
- 不含次氮基三乙酸
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據 EC 指令的警告和安全建議
- P310 立即呼叫解毒中心/医生/
應用範圍
- 乳製品加工間
- 牆面，瓷磚
- 表面清潔
- 食品桶槽