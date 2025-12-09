憑藉其中性 pH 值及溫和特性，我們的 PressurePro Foam Cleaner RM 57 適用於幾乎所有表面，能進行徹底而溫和的清潔。它形成穩定的泡沫覆蓋層，具備優異的清潔表現，卻仍然易於沖洗。它可靠地去除食品加工區常見的污染，例如油、脂、蛋白質、麵粉、麩質、粗粒麵粉、葡萄酒、果汁或啤酒的殘留。透過 PressurePro RM 57 、 RM 58 及 RM 59 ，凱馳 提供了一系列適用於食品加工行業、餐飲廚房、團膳、員工餐廳、大型廚房、肉品店、屠宰場與烘焙坊的高壓泡沫清潔劑，並持有 Institut Fresenius 的 HACCP 相容證書。依據需求與使用目的，這些產品適用於清潔表面、牆面、地板、輸送帶、機械、設備、箱子、食品槽與桶以及冷藏庫。