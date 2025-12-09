PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57, 20l

溫和、中性泡沫清潔劑，適用於油污、油脂與蛋白質污漬。穩定的泡沫覆蓋層提升清潔力，並容易沖洗乾淨。

憑藉其中性 pH 值及溫和特性，我們的 PressurePro Foam Cleaner RM 57 適用於幾乎所有表面，能進行徹底而溫和的清潔。它形成穩定的泡沫覆蓋層，具備優異的清潔表現，卻仍然易於沖洗。它可靠地去除食品加工區常見的污染，例如油、脂、蛋白質、麵粉、麩質、粗粒麵粉、葡萄酒、果汁或啤酒的殘留。透過 PressurePro RM 57 、 RM 58 及 RM 59 ，凱馳 提供了一系列適用於食品加工行業、餐飲廚房、團膳、員工餐廳、大型廚房、肉品店、屠宰場與烘焙坊的高壓泡沫清潔劑，並持有 Institut Fresenius 的 HACCP 相容證書。依據需求與使用目的，這些產品適用於清潔表面、牆面、地板、輸送帶、機械、設備、箱子、食品槽與桶以及冷藏庫。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 20
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 6.7
重量(公斤) (kg) 20.4
重量(包裝後公斤) (kg) 21.6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 260 x 237 x 430
PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57, 20l
PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57, 20l
PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57, 20l
PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57, 20l
應用範圍
  • 乳製品加工間
  • 表面清潔
  • 大型廚房
  • 穩定的清潔
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌