高濃縮、特別高效且極具經濟效益的 PressurePro 煙樹脂清潔劑 RM 33 ，是凱馳所提供最強效的清潔表面活性劑與去油劑組合。此產品專為滿足食品業與烘焙業的嚴格要求而設計，這款強力深層清潔劑能有效去除幾乎所有耐鹼表面、機器、設備與器具上的典型食物汙垢。煙樹脂、蛋白質、脂肪與油脂、煙灰以及燒焦的糖漬都能徹底清除。應用範圍幾乎無限，包括推車、烘焙盤與烤箱、煙燻系統、燒烤與烘烤架、煙燻室、熱風循環烤箱、冷藏室等。 PressurePro 煙樹脂清潔劑 RM 33 不含香料與染料，沖洗後不會留下任何殘留物。