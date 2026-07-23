RM 33 PressurePro Smoke Resin Remover, 20l
非常強大的液體深層清潔劑，用於去除頑固污漬，如油、脂肪、焦油、煙灰、樹脂煙灰和燒焦的糖釉。不含 NTA。
高濃縮、特別高效且極具經濟效益的 PressurePro 煙樹脂清潔劑 RM 33 ，是凱馳所提供最強效的清潔表面活性劑與去油劑組合。此產品專為滿足食品業與烘焙業的嚴格要求而設計，這款強力深層清潔劑能有效去除幾乎所有耐鹼表面、機器、設備與器具上的典型食物汙垢。煙樹脂、蛋白質、脂肪與油脂、煙灰以及燒焦的糖漬都能徹底清除。應用範圍幾乎無限，包括推車、烘焙盤與烤箱、煙燻系統、燒烤與烘烤架、煙燻室、熱風循環烤箱、冷藏室等。 PressurePro 煙樹脂清潔劑 RM 33 不含香料與染料，沖洗後不會留下任何殘留物。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|20
|包裝數量 (Piece(s))
|1
|酸鹼值
|13
|重量(包裝後公斤) (kg)
|26.6
產品
- 高效高壓清潔劑
- 即使是最頑固的油、油脂、焦油、煙灰和煙霧樹脂污染物也能溶解
- 特別適用於典型的食物污漬，如煙樹脂、糖釉、油漬等。
- 快速見效
- 適用於清潔不銹鋼和陶瓷表面
- 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
- 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
- 不含次氮基三乙酸
- 無磷
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據 EC 指令的警告和安全建議
- P310 立即呼叫解毒中心/医生/
應用範圍
- 煙熏系統、烤架
- 大型廚房