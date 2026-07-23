RM 33 PressurePro Smoke Resin Remover, 20l

非常強大的液體深層清潔劑，用於去除頑固污漬，如油、脂肪、焦油、煙灰、樹脂煙灰和燒焦的糖釉。不含 NTA。

高濃縮、特別高效且極具經濟效益的 PressurePro 煙樹脂清潔劑 RM 33 ，是凱馳所提供最強效的清潔表面活性劑與去油劑組合。此產品專為滿足食品業與烘焙業的嚴格要求而設計，這款強力深層清潔劑能有效去除幾乎所有耐鹼表面、機器、設備與器具上的典型食物汙垢。煙樹脂、蛋白質、脂肪與油脂、煙灰以及燒焦的糖漬都能徹底清除。應用範圍幾乎無限，包括推車、烘焙盤與烤箱、煙燻系統、燒烤與烘烤架、煙燻室、熱風循環烤箱、冷藏室等。 PressurePro 煙樹脂清潔劑 RM 33 不含香料與染料，沖洗後不會留下任何殘留物。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 20
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 13
重量(包裝後公斤) (kg) 26.6
產品
  • 高效高壓清潔劑
  • 即使是最頑固的油、油脂、焦油、煙灰和煙霧樹脂污染物也能溶解
  • 特別適用於典型的食物污漬，如煙樹脂、糖釉、油漬等。
  • 快速見效
  • 適用於清潔不銹鋼和陶瓷表面
  • 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
  • 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
  • 不含次氮基三乙酸
  • 無磷
RM 33 PressurePro Smoke Resin Remover, 20l
RM 33 PressurePro Smoke Resin Remover, 20l
RM 33 PressurePro Smoke Resin Remover, 20l
RM 33 PressurePro Smoke Resin Remover, 20l
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據 EC 指令的警告和安全建議
  • P310 立即呼叫解毒中心/医生/
應用範圍
  • 煙熏系統、烤架
  • 大型廚房
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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