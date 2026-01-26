Комплект запасных сопел для T-Racer
Быстро устанавливаемые высококачественные запасные сопла подходят к насадкам для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят сопла для аппаратов высокого давления разных классов производительности.
Высококачественные запасные сопла позволяют быстро и легко заменять сопла в насадках для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят три пары сопел для аппаратов высокого давления разных классов производительности и две крепежные скобы. Для насадок T-Racer T 7 Plus и T 450 включены также мощное сопло для очистки угловых и краевых участков и сопло для промывки очищенной поверхности.
Особенности и преимущества
Запасное сопло
- Легкая и простая замена сопел
- Высокое качество для долгого срока службы
Высокое давление - плоская струя
- Удаление даже застарелых загрязнений
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Эффективное отделение грязи и тщательная очистка.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,019
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,029
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|17 x 17 x 18
