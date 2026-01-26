Высококачественные запасные сопла для легкой замены сопел в приспособлениях для очистки поверхностей T-Racer T 300 / T 350, подходящих к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7. В комплект входят три пары сопел для аппаратов разных классов производительности, а также две крепежные скобы.