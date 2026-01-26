Запасные сопла T 300 / T 350
Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7
Высококачественные запасные сопла для легкой замены сопел в приспособлениях для очистки поверхностей T-Racer T 300 / T 350, подходящих к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7. В комплект входят три пары сопел для аппаратов разных классов производительности, а также две крепежные скобы.
Особенности и преимущества
Запасное сопло
- Легкая и простая замена сопел
- Высокое качество для долгого срока службы
Высокое давление - плоская струя
- Удаление даже застарелых загрязнений
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Мощная и эффективная очистка
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,016
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,034
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|17 x 17 x 18