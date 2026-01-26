Мойка высокого давления K 5 Comfort Premium идеально подходит для удаления умеренных загрязнений вокруг дома и на автомобилях. Оснащённая надёжным двигателем с водяным охлаждением, она обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки при регулярном использовании. Встроенная катушка для шланга с гибким шлангом PremiumFlex гарантирует удобство в работе и максимальную свободу движений, а пистолет высокого давления G 180 Q COMFORT!Hold значительно снижает нагрузку на руку, обеспечивая комфортную очистку без ощущения усталости. Практичная система Quick Connect позволяет быстро подключать и отсоединять шланг высокого давления. Универсальная струйная трубка 4-в-1 Multi Jet легко переключается между четырьмя режимами распыления простым поворотом головки, адаптируясь к различным задачам очистки. Дополнительное удобство обеспечивает концепция подачи моющих средств 2-в-1, которая гарантирует оптимальную дозировку в зависимости от конкретной задачи, а кабель питания и аксессуары компактно хранятся непосредственно на корпусе устройства. Дополнительную поддержку во время использования обеспечивает приложение Kärcher Home & Garden, содержащее рекомендации по применению, а также полезные советы для эффективной и правильной очистки.