Мойка высокого давления K 5 Comfort Premium Home идеально подходит для удаления умеренных загрязнений вокруг дома и на автомобилях и поставляется с комплектом Home Kit, в который входят насадка для очистки поверхностей T-Racer T 5 и 1 литр средства для очистки камня и фасадов. Оснащённая надёжным двигателем с водяным охлаждением, мойка обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки. Встроенная катушка для шланга с гибким шлангом PremiumFlex обеспечивает удобство в работе и максимальную свободу движений, а пистолет высокого давления G 180 Q COMFORT!Hold заметно снижает усилие удержания, гарантируя комфортную очистку без ощущения усталости. Практичная система Quick Connect позволяет быстро подключать и отсоединять шланг высокого давления. Универсальная струйная трубка 4-в-1 Multi Jet легко переключается между четырьмя режимами распыления простым поворотом головки, адаптируясь к различным задачам очистки. Дополнительное удобство обеспечивает концепция подачи моющих средств 2-в-1, которая гарантирует оптимальную дозировку в зависимости от конкретной задачи, а кабель питания и аксессуары компактно хранятся непосредственно на корпусе устройства. Для максимальной поддержки пользователя приложение Kärcher Home & Garden предлагает практические рекомендации по использованию, а также полезные советы и подсказки для достижения наилучшего результата очистки.