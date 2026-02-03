Лимитированная модель SE 4 Go!Further чёрного цвета — это моющий пылесос, который не останавливается на достигнутом: на 25 % изготовлен из переработанного пластика¹⁾ и укомплектован эксклюзивными аксессуарами для ещё лучших результатов очистки и максимального комфорта. Керхер SE 4 в компактном горизонтальном исполнении обеспечивает глубокую очистку текстильных поверхностей по всей толщине волокон благодаря проверенной технологии экстракции — чистая вода с добавлением средства Керхер RM 519 распыляется под давлением, проникает в ворс и сразу всасывается вместе с загрязнениями. Аппарат идеально подходит для аллергиков и владельцев домашних животных, а как универсальный продукт «3 в 1» может использоваться также для сухой и влажной уборки. Съёмный ударопрочный прозрачный бак для чистой воды объёмом 4 л упрощает наполнение и опорожнение, дугообразная ручка «3 в 1» обеспечивает удобную переноску и обслуживание, а все аксессуары компактно хранятся на корпусе — после работы устройство легко очищается, что гарантирует длительный срок службы.