Двусторонний соединитель
Двустороннее соединение для точного фитинга соединения двух шлангов. Надежное качество и привлекательный дизайн.
Особенности и преимущества
Надежный дизайн
- Гарантированная надежность
Для подключения 2 шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,009
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,01
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|51 x 36 x 36
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента