Штуцер G3/4, G1/2 ВР. Латунь. Для систем полива
Штуцер латунный с внутренней резьбой G3/4 и адаптером G1/2. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Особенности и преимущества
Высококачественные соединительные элементы из латуни
- Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
- Для легкого использования и оптимальной фиксации
Переходник
- Подключается к двум рамерам резьбы
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4 + G1/2
|Цвет
|Латунь
|Вес (кг)
|0,073
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,083
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|44 x 37 x 37
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента