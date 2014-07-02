Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря практичному и эргономичному универсальному коннектору производства Kärcher. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.