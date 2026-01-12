Универсальный коннектор б/упак
Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.
Универсальный коннектор подходит для шлангов 1/2, 5/8 и 3/4. Изготовлен из высококачественного мягкого пластика для комфортной работы. Коннектор обеспечивает простое и быстрое подключение шлангов.
Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
- Для удобства использования
Универсальный (1/2", 5/8", 3/4")
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,041
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,042
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 33 x 45