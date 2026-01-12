Универсальный коннектор Premium с аквастопом
Универсальный коннектор Premium, сделанный из металла. Оснащен аква-стопом и надежным хомутом из анти-коррозийного алюминия. Подходит ко всем системам подключения.
Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря высококачественным универсальным коннекторам Premium производства Kärcher с функцией Aqua Stop. Из коррозионностойкого алюминия с захватами из мягкого пластика для максимально комфортного обращения. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор Premium с функцией Aqua Stop совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые захваты
- Для удобства использования
Хомут из алюминия, не подвержен коррозии
- Гарантированная надежность
Аквастоп
- Отсоединения без брызг воды
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,049
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,059
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 33 x 40
Видео