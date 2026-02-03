Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano Complete
Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano – компактный и эффективный помощник в деле ежедневной уборки. Благодаря умной системе определения степени загрязнения и автоматической регулировке в зависимости от нее силы всасывания гарантируется эффективная очистка и оптимизируется время работы от одного заряда аккумулятора. На дисплее Clean Control отображается информация о заданном режиме уборки и степени загрязнения. Оснащение современным бесщеточным двигателем постоянного тока и оптимизированное уплотнение насадки для пола обеспечивают эффективное удаление пыли с любых поверхностей. Светодиодная подсветка насадки для пола позволяет увидеть даже самые незначительные загрязнения. Шарнир, поворачивающийся на 180°, обеспечивает высокую маневренность и легкое перемещение насадки в углах и вокруг предметов мебели. Многоступенчатая система HEPA-фильтрации, надежно задерживающая 99,9% всасываемых частиц (подтверждено испытаниями в соответствии с EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), гарантирует чистоту выпускаемого воздуха, благодаря чему пылесос VCS 3 Nano прекрасно подходит для аллергиков. Кроме того, он работает очень тихо (уровень шума менее 79 дБ), что особенно важно для семей с детьми и домашними животными. Удобный заряд аккумулятора осуществляется через разъем USB-C. Для экономии места аппарат можно хранить на настенном держателе.
Особенности и преимущества
Технология Auto-SenseУмная функция определения степени загрязнения оптимизирует эффективность очистки в автоматическом режиме. Уровень загрязненности определяется автоматически, и в зависимости от него регулируется сила всасывания (3 ступени).
Дисплей Clean ControlНа дисплее постоянно отображается информация о процессе уборки и состоянии аппарата – например, режим уборки, степень загрязнения пола (в автоматическом режиме) и заряд батареи. В автоматическом режиме на дисплее используется цветовой код для обозначения степени загрязнения. Бирюзовый цвет соответствует слабому, синий – среднему, а фиолетовый – сильному загрязнению.
Поворотный шарнир (180°) и светодиодная подсветкаПылесос VCS 3 Nano позволяет легко обходить любые препятствия и освещает самые темные углы – для тщательной уборки.
Компактность и очень малый вес
- Благодаря малому общему весу (лишь около 2,3 кг) он идеально подходит, например, для уборки на лестницах или очистки потолков.
- Аппарат особенно легок при использовании в варианте ручного пылесоса, его вес без принадлежностей составляет всего около 1,4 кг.
Эффективность фильтрации более 99,9 % за счет HEPA-фильтра
- Свободное дыхание: чистота воздуха в помещениях благодаря использованию HEPA-фильтра.
- Задержание 99,9 % частиц (по результатам испытаний по стандарту ЕС IEC 62885-4:2020/A1:2023) – идеальное решение для аллергиков.
- Чистота и гигиена в доме – отсутствие пыли и аллергенов.
Эффективная турбощетка
- Тщательная очистка любых напольных покрытий благодаря современной технологии насадок для пола с электроприводом.
- Высокоэффективная технология уплотнения обеспечивает максимальную силу всасывания и эффективное удаление загрязнений – даже стойких.
- Легкое удаление пыли, шерсти животных и крупного мусора с ковров, твердых напольных покрытий и мягкой мебели.
Высокоскоростной бесщеточный двигатель постоянного тока – мощный и долговечный
- Впечатляющее качество уборки благодаря высокой частоте вращения и оптимальной силе всасывания.
- Надежность и долговечность благодаря бесщеточному электроприводу – для обеспечения долгого срока службы пылесоса.
Низкий уровень шума (макс. 79 дБ)
- Идеальное решение для семей с детьми и домашними животными – отсутствие интенсивного шума.
Три режима уборки – универсальность и эффективность
- Режим eco! обеспечивает экономию электроэнергии (не менее 50 % по сравнению с автоматическим режимом) и время работы до 50 минут.
- Автоматический режим для автоматической регулировки силы всасывания.
- Режим Boost (максимальной мощности) для удаления стойких загрязнений – для безупречной чистоты.
Разъем USB-C и обширное оснащение
- Совместимость с большинством зарядных устройств благодаря разъему USB-C.
- Принадлежности для решения любых задач уборки: щелевая насадка, щеточная насадка для мебели или насадка для мягкой мебели.
- Компактное хранение благодаря настенному держателю – идеальное решение для малогабаритных квартир и ограниченных пространственных условий.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|600
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / прим. 50 Обычный режим: / прим. 20 Режим Boost: / прим. 10
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|240
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,47
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 250 x 224
Комплектация
- Тип фильтра HEPA: HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
- Высокоэффективный фильтр: 1 шт.
- Универсальная насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
- Держатель для аксессуаров.
- Маленький настенный держатель
Оснащение
- Зарядное устройство: Зарядный кабель 5 В - 12 В USB-C + адаптер (по 1 шт.)
- Безмешковая система фильтрации
- Насадка для мягкой мебели
- Датчик запыленности
Видео
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы
Принадлежности
Запчасти для VCS 3 Nano Complete
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.