Подметальная машина SE 4 Go!Further — лимитированная версия в чёрном цвете, на 30 % изготовленная из переработанного пластика¹⁾ и оснащённая эксклюзивными аксессуарами. Эффективная система щёток с шириной подметания 680 мм обеспечивает производительность до 2400 м²/ч и удобный сбор мусора в контейнер объёмом 20 л.

Подметальная машина Kärcher SE 4 Go!Further — это лимитированная версия в чёрном цвете, сочетающая высокую эффективность уборки, удобство в использовании и ответственный подход к использованию ресурсов: на 30 % модель изготовлена из переработанного пластика¹⁾ и оснащена эксклюзивными аксессуарами. Мощная цилиндрическая щётка в сочетании с двумя боковыми щётками и шириной подметания 680 мм обеспечивает производительность до 2400 м² в час, а собранный мусор поступает непосредственно в мусоросборник объёмом 20 л. Длинная щетина боковых щёток позволяет тщательно очищать поверхности, в том числе вдоль краёв и стен. Модель S 4 Twin Go!Further оснащена практичным захватом, который удобно крепится на поводковой рукоятке и позволяет убирать даже крупный мусор без наклонов с соблюдением гигиенических требований. Бесступенчатая регулировка высоты рукоятки позволяет точно адаптировать её под рост пользователя. Для компактного хранения подметальную машину можно легко сложить с помощью педали на раме, не наклоняясь, и переносить за удобную ручку. Боковые щётки устанавливаются без использования инструментов, что обеспечивает быструю готовность машины к работе.

Ручная подметальная машина S 4 Twin Go!Further: Практичный замок для боковой щетки
Практичный замок для боковой щетки
Боковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Ручная подметальная машина S 4 Twin Go!Further: Зажимные клещи с креплением на рукоятке
Зажимные клещи с креплением на рукоятке
Грязь можно собирать с бордюров или с живых изгородей, клумб, не нагибаясь
Ручная подметальная машина S 4 Twin Go!Further: Элементы концепции устойчивого развития
Элементы концепции устойчивого развития
Конструкция с использованием 30 % переработанного пластика¹⁾. Упаковка не менее чем на 80 % из переработанной бумаги. Упаковка содержит пластиковые пакеты, изготовленные не менее чем на 50 % из вторичного сырья.²⁾
Регулировка высоты при помощи байонетного замка
  • Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Удобное складывание машины
  • Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Простота снятия бункера
  • Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
  • Опустошение бункера без контакта с грязью.
Подметание вплотную к краям
  • Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Практичная ручка для переноски
  • Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) 680
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2400
Каркас/рама Пластик / пластик
Бункер (л) 20
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,2
Масса рабочая (кг) 10,2
Вес (с упаковкой) (кг) 11,768
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 760 x 668 x 940

¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей. / ²⁾ относится к внутренней стороне упаковки.

  • Контейнер для сбора мусора: 1 шт.
  • Боковые щетки: 2 шт.

  • Эргономичная ручка
  • Бесступенчатая нажимная ручка
  • Положение для хранения
  • Подножка для компактного помещения
  • Замена боковой щетки без применения инструментов
  • Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Дорожки вокруг дома
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Уборка в подвале
