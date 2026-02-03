Подметальная машина Kärcher SE 4 Go!Further — это лимитированная версия в чёрном цвете, сочетающая высокую эффективность уборки, удобство в использовании и ответственный подход к использованию ресурсов: на 30 % модель изготовлена из переработанного пластика¹⁾ и оснащена эксклюзивными аксессуарами. Мощная цилиндрическая щётка в сочетании с двумя боковыми щётками и шириной подметания 680 мм обеспечивает производительность до 2400 м² в час, а собранный мусор поступает непосредственно в мусоросборник объёмом 20 л. Длинная щетина боковых щёток позволяет тщательно очищать поверхности, в том числе вдоль краёв и стен. Модель S 4 Twin Go!Further оснащена практичным захватом, который удобно крепится на поводковой рукоятке и позволяет убирать даже крупный мусор без наклонов с соблюдением гигиенических требований. Бесступенчатая регулировка высоты рукоятки позволяет точно адаптировать её под рост пользователя. Для компактного хранения подметальную машину можно легко сложить с помощью педали на раме, не наклоняясь, и переносить за удобную ручку. Боковые щётки устанавливаются без использования инструментов, что обеспечивает быструю готовность машины к работе.