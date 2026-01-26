Средство для уборки каменных полов RM 537, 500мл

Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.