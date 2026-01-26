Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534, 500мл
Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (кг)
|0,501
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,585
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Лакированный паркет
- Ламинат
- Пробковые полы