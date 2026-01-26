Универсальное средство для уборки полов RM 536, 500мл
Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов.С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,583
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Совместимая техника
Области применения
- Пробковые полы
- Камень
- Деревянные полы
- Покрытия из винила