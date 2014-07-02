Активная пена Ultra Foam для бесконтактной мойки RM 615, 1л
Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удяляющий с автомобилей масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,033
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,107
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Совместимая техника
Области применения
- Легковые автомобили.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Дома на колесах