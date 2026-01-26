Средство для чистки автомобильных стекол RM 650, 500мл
Средство для чистки автомобильных стекол Karcher RM 650 обеспечивает тщательную очистку всех автомобильных стекол и зеркал без образования разводов и бликов. Легко и эффективно удаляет следы насекомых, дорожную грязь, птичий помет, жировые отпечатки, следы силиконаи никотина. Гарантирован антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. RM 650 обеспечивает прозрачность стекол и отсутствие эффекта рассеяния света.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,567
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|80 x 80 x 250
Совместимая техника
Области применения
- Ветровое стекло
- Окна и стеклянные поверхности