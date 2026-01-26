Восковая полироль RM 660, 500мл

Восковая полироль Karcher RM 660 предназначена для обработки новых и незначительно поврежденных лакокрасочных покрытий, для бережной полировки и ухода за лакокрасочным покрытием в один прием. Устраняет мелкие царапины, микротрещины и потертости, вызванные контактной мойкой, благодаря новейшей технологии полировального зерна. Обеспечивает насыщенный блеск без голографического эффекта и защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и сохранение цвета.