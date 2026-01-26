Эффективно удаляет накипь, образующуюся в пароочистителях и других бытовых электроприборах (чайниках, кофеварках и т. д.), обеспечивая продление срока их службы и уменьшение расхода электроэнергии. Способ применения: высыпать порошок из одного пакетика в емкость (например, мерный стакан) и при помешивании растворить его в 0,5 л холодной воды. Залить полученный раствор антинакипина в пароочиститель или электроприбор. По окончании процесса удаления накипи как минимум дважды промыть аппарат (прибор), после чего вновь использовать его по назначению.