Подметальная машина KM 130/300 R D
Дизельная, с гидравлическим тяговым приводом промышленная уборочная машина KM 130/300 R D с тремя колесами заднего рулевого управления. Для решения трудных задач в строительстве, металлургии, литейном и других производствах с большим количеством отходов. Эта машина легко очистит заводскую территорию как от пыли, так и от производственных отходов.
KM 130/300 RD - промышленная уборочная машина с низким потреблением дизельного топлива впечатляет отличной производительностью. Эта надежная машина подходит для экстремальных рабочих мест, например, на строительстве, в металлообрабатывающей промышленности или в литейных цехах, а также в других областях с большим количеством производственных отходов. Крупный мусор надежно собирается пылесосом. Основная цилиндрическая щетка автоматически подстраивается под неровности поверхности, а инновационная система подметания снижает износ до минимума. Основные щетки легко можно заменить без дополнительных инструментов. Контейнер для отходов автоматически закрывается при транспортировке. Два горизонтально установленных плоский складчатых фильтра обеспечивают уборку без распространения пыли. Эффективнаяочистка фильтра механизмом с двумя скребками. Фильтры легко заменяются без дополнительных инструментов. Легкий доступ к электродвигателю. Режим работы легко выбирается благодаря простая концепции управления (система EASY).
Особенности и преимущества
Прочная конструкцияПрочная стальная рама. Износостойкие промышленные двигатели с водяным охлаждением. Полностью гидравлический тяговый привод.
Эффективный фильтр для длительного срока службыПлоский складчатый фильтр площадью 5,5 м². Эффективная очистка фильтра двойным скребком. Для уборки без пыли.
Исключительное удобство для пользователяКонцепция управления EASY Operation. Удобный доступ в кабину. Исключительная простота обслуживания.
Различные типы привода
- Электрический привод.
- Дизельные двигатели, соответствующие промышленному стандарту.
- Газовый двигатель для внутреннего и наружного использования.
Гибкая система следов
- Оптимальные результаты подметания.
- Низкий износ щеток.
- Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
- Опорожнение отходов безопасно и легко.
- Высокий контейнерный подъемник до 1,42 м.
Принцип сметания
- Хороший прием мелких и крупных отходов.
- Низкое рассеивание пыли.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- Легко адаптируется к индивидуальным требованиям очистки.
- Впечатляющее оснащение (например, комфортная кабина, кондиционер, отопление).
- Вторая боковая щетка доступна по запросу.
Полностью гидравлический тяговый привод и привод основного подметального ролика/боковой щетки
- Очень низкие эксплуатационные расходы.
- Нет износа.
- Очень долговечный.
Циклонный предварительный фильтр
- Увеличенный срок службы фильтра двигателя.
- Увеличенные интервалы обслуживания.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Привод ходовой части
|Четырехтактный двигатель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность привода (кВт)
|15,8
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|13000
|Рабочая ширина (мм)
|1000
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1300
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1550
|Бункер (л)
|300
|Преодолеваемый подъем (%)
|18
|Рабочая скорость (км/ч)
|10
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|5,5
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|951
|Масса рабочая (кг)
|951
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2040 x 1330 x 1430
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
Видео
Области применения
- Заводы по переработке строительных материалов
- Литейные заводы
- Металлообрабатывающие заводы
- Складские помещения
- Строительные площадки
- Металлургический и сталелитейный заводы
- Заводы по переработке материалов