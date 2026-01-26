Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic
Новый пылесос T 11/1 Classic отличается легким весом, простотой эксплуатации и отличным соотношением цена-качество. Идеально подходит для клининга, индустрии гостеприимства и ритейл.
Прочный, надёжный, чрезвычайно экономичный пылесос создает разрежение (вакуум) 235 мбар / 23,5 кПа при мощности потребления всего 850 Вт и, таким образом, гарантирует отличные результаты всасывания с очень низким рабочим шумом всего 61 дБ (A). Это означает, что им можно пользоваться в любое время суток, в том числе в местах, с повышенным требованием к уровню звука. При емкости 11 литров, вес пылесоса составляет всего 4,2 кг. Практичная ручка для переноски и эргономичная форма, устойчивая к опрокидыванию. T 11/1 Classic HEPA очень компактен, удобен при переносе и обеспечивает длительную работу без усталости. Такие аксессуары, как всасывающие трубки и насадка для пола, можно удобно разместить на пылесосе. В комплект входит фильтр-мешок из флиса.
Особенности и преимущества
Малый весВозможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Продуманная конструкция аппарата гарантирует длительные периоды работы без утомления.
Очень низкий уровень шума - всего 61 дБ(А)Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток. Низкий уровень шума при работе защищает пользователя.
Держатель для сетевого кабеляКабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке Практичное хранения кабеля.
Прочная и надежная конструкция машины
- Удобство при хранении и транспортировке.
- Прочный бампер защищает пылесос от повреждений.
- Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|11
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|61
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,915
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,901
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 285 x 385
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 350 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Держатель для сетевого кабеля
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Видео
Области применения
- Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
- Ковровое покрытие
Принадлежности
Запчасти для T 11/1 Classic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.