Новый пылесос T 11/1 Classic отличается легким весом, простотой эксплуатации и отличным соотношением цена-качество. Идеально подходит для клининга, индустрии гостеприимства и ритейл.

Прочный, надёжный, чрезвычайно экономичный пылесос создает разрежение (вакуум) 235 мбар / 23,5 кПа при мощности потребления всего 850 Вт и, таким образом, гарантирует отличные результаты всасывания с очень низким рабочим шумом всего 61 дБ (A). Это означает, что им можно пользоваться в любое время суток, в том числе в местах, с повышенным требованием к уровню звука. При емкости 11 литров, вес пылесоса составляет всего 4,2 кг. Практичная ручка для переноски и эргономичная форма, устойчивая к опрокидыванию. T 11/1 Classic HEPA очень компактен, удобен при переносе и обеспечивает длительную работу без усталости. Такие аксессуары, как всасывающие трубки и насадка для пола, можно удобно разместить на пылесосе. В комплект входит фильтр-мешок из флиса.

Особенности и преимущества
Малый вес
Малый вес
Возможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Продуманная конструкция аппарата гарантирует длительные периоды работы без утомления.
Очень низкий уровень шума - всего 61 дБ(А)
Очень низкий уровень шума - всего 61 дБ(А)
Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток. Низкий уровень шума при работе защищает пользователя.
Держатель для сетевого кабеля
Держатель для сетевого кабеля
Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке Практичное хранения кабеля.
Прочная и надежная конструкция машины
  • Удобство при хранении и транспортировке.
  • Прочный бампер защищает пылесос от повреждений.
  • Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 11
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 61
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,915
Вес (с упаковкой) (кг) 5,901
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 385 x 285 x 385

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 350 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: Флис

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Видео

Области применения
  • Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
  • Ковровое покрытие
Принадлежности


