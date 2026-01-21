Профессиональный пылесос для уборки сухого мусора T 8/1 L, предлагается специально для мастеров и умельцев, поскольку он разработан специально для удовлетворения их потребностей. Прочный и мощный, оснащен эргономичной ремнем для переноски, будет эффективен при ремонте и на каждой стройке. Его чрезвычайно легкий вес при достаточном объеме бака, не только облегчает транспортировку, но также означает, что он может быть использован для работы там, где трудно использовать тяжелые пылесосы, например, на лестничных пролетах, стремянках и лесах, или в помещениях, плотно заставленных мебелью, например - зрительных залах в кинотеатре. Отсутствие колес у пылесоса повышает его устойчивость. Пылесос сертифицирован по классу пыли "L", что означает, что он может использоваться в соответствующей этой категории пыльной среде. Металлические трубки и насадки могут удобно храниться на корпусе пылесоса.