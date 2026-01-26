Благодаря инновационной технологии инкапсуляции чистящее средство в таблетках CarpetPro iCapsol RM 760 гарантирует превосходные результаты чистки и очень быстрое высыхание текстильных поверхностей. Саморастворяющиеся таблетки в индивидуальной упаковке из водорастворимой пленки, поддерживающей эффект чистки, обеспечивают простоту дозирования и безопасность применения. Мощное средство для общей чистки по методу экстракции, подходящее для применения в моющих пылесосах серии Puzzi или аппаратах для чистки ковров, надежно устраняет даже сильные масляно-жировые и минеральные загрязнения. При этом заключительной промывки текстильного напольного покрытия не требуется: благодаря инновационной технологии iCapsol, экономящей время и затраты, грязь обволакивается чистящим средством и после его кристаллизации может быть легко удалена из ворса щеточным пылесосом. Не содержащий фосфатов продукт CarpetPro iCapsol RM 760 в форме таблеток имеет сертификат Woolsafe, подтверждающий его пригодность для чистки напольных покрытий на основе как синтетических, так и натуральных волокон.