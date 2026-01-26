При ручной уборке или очистке больших площадей с помощью поломоечно-всасывающих машин блестящие полы из гранита, гнейса или других твердых пород требуют использования специализированного средства, которое после высыхания не оставляет разводов и следов. Именно таким является средство для ухода за полами FloorPro RM 755 от Kärcher. Оно незаменимо для регулярной и промежуточной уборки высококачественных покрытий, однако его также можно применять для очистки других поверхностей, включая антистатические полы (ESD). Это средство эффективно устраняет жир, масло, сажу, дорожную грязь с минеральными примесями, обеспечивая быструю и качественную очистку. Благодаря низкому уровню пенообразования оно идеально подходит для использования в поломоечно-всасывающих машинах, позволяя максимально эффективно использовать объем бака. Кроме того, FloorPro RM 755 способствует сепарации, оставляя после уборки приятный и свежий аромат.