Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 10л
Средство на основе кислоты для основательной очистки, используемое с поломойными машинами. Эффективно удаляет цементную пленку, известковый налет, ржавчину, накипь. Идеально подходит для очистки новых домов перед передачей их клиентам.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|0,7
|Вес (кг)
|10,87
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,281
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Совместимая техника
- B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp + роликовая щеточная голова R75 нового поколения
- B 110 R Bp Classic + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp Classic + роликовая щеточная голова R75
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + боковой моющий узел + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + дисковая щеточная голова D75 в комплекте)
- B 110 R Bp Pack (с АКБ 160 Aч литий-ион + система Dose + роликовая щеточная голова R75 в комплекте)
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51
- B 50 W Bp с дисковой щеточной головой D51 (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55
- B 50 W Bp с роликовой щеточной головой R55 (АКБ литий-ион 80Aгод + быстрозарядное устройство 50A)
- B 60 W Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C BP Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 160Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 170 Aч в комплекте)
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (с АКБ 285 Aч в комплекте)
- Насадка из микроволокна с карманами, 40 см
- Насадка из микрофибры, 40 см
- Насадка из хлопка с люверсами, 40 см
Области применения
- Уборка по окончании строительства
- Уборка полов