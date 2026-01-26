Защитная эмульсия Extra RM 782, 5л

Защитная эмульсия Extra RM 782. Высокое содержание твердой фазы, и тем самым высокая сила покрытия (так же при нанесении 1-2 слоев)Износостойкая, высокая адгезия с поверхностью, устойчивая к спирту и дезинфицирующим средствамОбразует защитную пленку, устойчивую к скольжению и грязиШелковисто-матовый блеск, возможна полировкарH: 8,2 Дозировка: Нанесение защитного средства в чистом виде (1й слой: 20-40 ml/m2, 2й слой: 15-30 ml/m2)• В зависимости от впитывания средства полом / повреждения пола / степени загрязнения